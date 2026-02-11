101 год служения труду и стране: труженица тыла из Лаишево отметила день рождения

В Лаишевском районе свой 101-й день рождения отметила труженица тыла Анастасия Дмитриевна Александрова. В особый день начала второго века жизни ее поздравил глава района Ильдус Зарипов. Он вручил юбиляру поздравительные адреса от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Анастасия Дмитриевна родилась 11 февраля 1925 года в селе Люткино Пестречинского района. Ее юность пришлась на тяжелые годы Великой Отечественной войны.

После раскулачивания семьи, лишившейся дома и мастерской, в 18 лет она начала работать на казанском заводе №16. Позднее участвовала в переправке лесоматериалов по Волге для нужд Зеленодольского завода, рыла оборонительные окопы в Буинском районе.

После войны вернулась в родные края, трудилась дояркой в колхозе и почтальоном. В 1964 году овдовела и одна воспитала двоих сыновей. В 1972 году переехала в Лаишево, где более двадцати лет работала санитаркой в районной больнице. Общий трудовой стаж ветерана составляет 52 года.

Сегодня Анастасия Дмитриевна окружена заботой большой семьи: у нее двое детей, четверо внуков, четверо правнуков и четверо праправнуков, которые живут в Казани, Зеленодольске и Лаишево.

За самоотверженный труд в годы войны и послевоенное время она удостоена звания «Труженик тыла», награждена медалью «Ветеран труда», имеет удостоверение за работу в годы войны и многочисленные юбилейные награды.