Труженице тыла из Казани Талие Нурышовой, долгие годы работавшей библиотекарем, – 97 лет

Фото из личного архива

Сегодня исполняется 97 лет проживающей в Казани труженице тыла Талие Габдулбаровне Нурышовой. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда Татарстана.

«<...> Талия Габдулбаровна родилась 8 марта 1929 года в деревне Мамашыр Кукморского района ТАССР в семье сельских учителей. Во время войны, будучи подростком, <...> наравне со взрослыми работала на полях колхоза», –отметили в пресс-службе.

Фото из личного архива

После войны, окончив десять классов, девушка поступила в Педагогический институт на факультет татарского языка и литературы и переехала в Казань. Всю свою трудовую жизнь Талия Нурышова отдала библиотечному делу. Много лет проработала в Библиотеке имени В. И. Ленина.

Имеет множество наград, в числе которых – медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Талия Габдулбаровна потеряла двоих сыновей, но у нее есть внук Александр, который проживает в городе Челябинске.