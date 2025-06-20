Труженице тыла из Альметьевска в честь 95-летнего юбилея вручили медаль «80-лет Победы»

Труженица тыла из Альметьевска Хамида Габдрахманова 21 июня отметит 95-летний юбилей. В честь праздника ей вручили юбилейную медаль «80 лет Победы» и письмо от Президента России Владимира Путина. Поздравления также передали представители исполкома района, соцзащиты и Совета ветеранов.

«Вашему поколению можно сказать, что вся ваша жизнь – это подвиг. Вы построили эту страну, спасибо вам!» –обратился к юбилярше председатель альметьевского Совета ветеранов Владимир Яшанин.

Хамида Габдрахманова начала трудовую деятельность с 11 лет, во время Великой Отечественной войны. По словам ее дочери Нурии Шайхутдиновой, она работала в колхозе, на железной дороге и на местном предприятии, где и трудилась до выхода на пенсию.

«Сначала она в колхозе работала, в деревне. Потом в Мактаму приехали, работала на железной дороге. Потом устроилась в «Елховское УТТ» уборщицей, оттуда на пенсию вышла», – пояснила женщина.

Виновница торжества окружена поддержкой и вниманием не только в праздники. Родственники, среди которых десять внуков, про бабушку не забывают.

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Материал подготовлен при участии Елены Бауэр.