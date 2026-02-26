news_header_top
Общество 26 февраля 2026 10:03

Труженице тыла Евдокии Петровой из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженица тыла Евдокия Алексеевна Петрова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Евдокия Алексеевна родилась 26 февраля 1931 года в деревне Верхняя Бужа Арского района. Во время войны работала в колхозе, потом трудилась на мясокомбинате. В настоящее время Евдокия Алексеевна чувствует себя удовлетворительно, по дому передвигается самостоятельно», – рассказали в пресс-службе.

Жительница Татарстана имеет юбилейные медали «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

#Год воинской и трудовой доблести
