Труженице тыла Елене Колпаковой из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженица тыла Колпакова Елена Васильевна из Елабужского района Татарстана отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: © Из личного архива

«Елена Васильевна родилась в деревне Брюшли Менделеевского района ТАССР. В военные годы с десятилетнего возраста работала почтальоном, а также в колхозе разнорабочей. Приходилось выполнять самую разную работу: пахать поля на быках, рубить лес. С 14 лет работала на тракторе, а по ночам вязала перчатки для солдат-фронтовиков. Отца и брата Елены Васильевны в 1941 году забрали на фронт, они числятся без вести пропавшими», – рассказали в пресс-службе.

В 1952 году Елена Васильевна уехала в Магнитогорск, трудилась рабочей в «Уралспецстрое». В 1953 году приехала в Менделеевск, откуда была мобилизована на работу в Москву. В 1955 году Колпакова вернулась в Менделеевск, вышла замуж. В браке Елена Васильевна родила четырех детей.

В 1963 году семья переехала в Елабугу. С 1964 года Колпакова работала в совхозе «Радуга». За время работы выучилась на оператора инкубаторной станции по выведению цыплят и на фельдшера. Общий рабочий стаж Елены Васильевны составляет 53 года. В настоящее время труженица тыла проживает вместе с дочерью.