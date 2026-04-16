Труженице тыла Екатерине Шляхтиной из Казани исполнилось сто лет

Труженица тыла Шляхтина Екатерина Ильинична из Казани сегодня отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Екатерина Ильинична родилась в селе Красное Воронежской области. Окончила семь классов школы. Во время Великой отечественной войны работала в селе стрелочницей и трактористом. До выхода на пенсию трудила на электротехническом заводе», – рассказали в пресс-службе.

Общий трудовой стаж труженицы тыла составляет 45 лет. Екатерина Ильинична награждена юбилейными медалями.