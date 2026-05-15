Труженице тыла Дильбар Сибгатуллиной из Казани исполнилось 96 лет

Труженице тыла Сибгатуллиной Дильбар Абдрахмановне из Казани сегодня исполнилось 96 лет, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Дильбар Абдрахмановна родилась в деревне Курманаково Лаишевского района в семье учителя, была третьим ребенком. На начало войны ей было 11 лет. С 12 лет Дильбар трудилась в поле – сажала, полола, собирала урожай, снабжая продовольствием солдат на фронте. Окончила четыре класса школы, в 15 лет стала бригадиром. После войны трудилась на заводе в Новосибирске два года, а потом вернулась в родную деревню», – рассказали в пресс-службе.

В 1953 году Дильбар Абдрахмановна познакомилась с участником Великой Отечественной войны Аглиуллой Сибгатуллиным, вышла замуж и переехала в Казань. В семье родились два сына. Сибгатуллина работала на льняном комбинате в Кировском районе, 40 лет трудилась в Министерстве сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.

Фото: © Из личного архива

Дильбар Абдрахмановна – заслуженный работник сельского хозяйства, труженик тыла. Награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.».