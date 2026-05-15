15 мая 2026 14:44

Труженице тыла Асие Зариповой из Казани исполнилось 100 лет

Труженица тылы Зарипова Асия Гарифулловна из Казани сегодня отмечает столетний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Асия Гарифулловна родилась в селе Янкино Алькеевского района. Окончила школу и курсы педагога по русскому языку. В семье было двое детей. Во время войны Зарипова работала медсестрой, педагогом русского языка, рубила лес. До выхода на пенсию трудилась бухгалтером в киносети районного центра Базарные Матаки Алькеевского района. Общий трудовой стаж ветерана составляет 45 лет», – рассказали в пресс-службе.

Асия Зарипова награждена юбилейными медалями.

#Год воинской и трудовой доблести
Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

