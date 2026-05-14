Труженице тыла Антонине Вязниковой из Татарстана исполнилось 96 лет

Труженица тыла Антонина Вязникова из Камско-Устьинского района Татарстана сегодня отмечает 96-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Антонина Петровна родилась 14 мая 1930 года в селе Воецкое Ульяновской области в многодетной семье. У Антонины было пять братьев. Отец валял валенки, мать занималась домашним хозяйством. В 1922 году мать заболела тифом и оглохла. Когда началась Великая Отечественная война, девочке было 11 лет. Ей пришлось оставить школу после шестого класса. Отец и братья ушли на фронт. Антонина с 13 лет стала работать на комбайне. Зимой вместе с мамой и бабушкой девочка вязала носки и варежки, чтобы отправить бойцам на фронт», – рассказали в пресс-службе.

Когда закончилась война, плясало все село. Но, к сожалению, многие мужчины не вернулись с фронта. Отец Антонины Петровны погиб на войне, братья вернулись с ранениями.

В послевоенные годы Антонина выучилась на штукатура в Ульяновске и стала работать на строительном участке. Там она повстречала будущего мужа Николая Вязникова, который трудился плотником. У супругов родились две дочери – Ольга и Мария. Сегодня Антонина Петровна окружена заботой и любовью дочерей и внуков.