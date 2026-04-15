Труженице тыла Антонине Смоленцевой из Казани исполнилось 102 года

Труженице тыла Антонине Смоленцевой из Казани сегодня исполнилось 102 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Антонина Петровна родилась в деревне Кускем Балтасинского района в семье колхозников. Окончила индустриально-педагогический техникум. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

До выхода на пенсию трудилась в тресте №1, ее общий трудовой стаж составляет 53 года. У Антонины Петровны есть дочь и внук.