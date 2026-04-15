news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 апреля 2026 16:16

Труженице тыла Антонине Смоленцевой из Казани исполнилось 102 года

Читайте нас в
Телеграм

Труженице тыла Антонине Смоленцевой из Казани сегодня исполнилось 102 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Антонина Петровна родилась в деревне Кускем Балтасинского района в семье колхозников. Окончила индустриально-педагогический техникум. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

До выхода на пенсию трудилась в тресте №1, ее общий трудовой стаж составляет 53 года. У Антонины Петровны есть дочь и внук.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

Новости партнеров