news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 марта 2026 18:12

Труженице тыла Антониде Шушковой из Татарстана исполнилось 97 лет

Читайте нас в
Телеграм

Труженице тыла Антониде Васильевне Шушковой из Камско-Устьинского района Татарстана сегодня исполнилось 97 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Шушкова Антонида Васильевна родилась 24 марта 1929 года в Куйбышевской области в многодетной семье крестьян. У родителей было трое детей, Антонида была самой старшей. Семья держала свое хозяйство, работы было много и по дому, и со скотиной», – рассказали в пресс-службе.

В 1941 году отца Антониды забрали на фронт, он пропал без вести. Мать стала работать в колхозе. Антонида окончила семь классов школы, стала учиться на маслодела в Мензелинском училище.

«Антонида повстречала будущего супруга – Николая Ильича. После училища молодые специалисты переехали в Камско-Устьинский район в село Богородское. Вскоре их взяли на работу на маслозавод, там они делали сыр, сметану, масло. Потом Антонида устроилась на работу в швейный цех. Проработав там какое-то время, стала начальником», – отметили в пресс-службе.

Антонида и Николай поженились, в семье родились две дочери – Людмила и Татьяна. Сейчас Антонида Васильевна проживает в благоустроенной квартире со своей старшей дочерью Людмилой, она окружена заботой и вниманием. У ветерана труда три внука и четыре правнука.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

