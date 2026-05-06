Труженице тыла Александре Винокуровой из Татарстана исполнилось 94 года

Труженица тыла Александра Винокурова из Заинского района Татарстана сегодня отмечает 94-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Александра Николаевна – уроженка деревни Александровская Слобода Заинского района. В военное время, будучи юной девушкой, она стала помогать взрослым в поле, ухаживала за скотом, работала на ферме. Работать приходилось много, но никто не жаловался, все понимали важность своего труда для победы. Часто не хватало еды и теплой одежды. Люди обменивались вещами, помогали друг другу. Несмотря на тяжелые условия, чувство солидарности и взаимопомощи поддерживало всех», – рассказали в пресс-службе.

После школы Александра Винокурова поступила в Елабужский педагогический институт, где училась на учителя географии. У нее 37 лет педагогического стажа.

Сегодня Александра Николаевна рассказывает своим внукам и правнукам о том, как важно помнить прошлое, ценить мир и свободу, которые достались ценой огромных усилий и жертв.