Труженице тыла Александре Трофимовой из Аксубаевского района исполнился 101 год

Труженица тыла Александра Петровна Трофимова из Аксубаевского района Татарстана отметила 101-й день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Александра Петровна родилась 16 марта 1925 года. Война началась в тот день, когда в Аксубаеве проходил праздник Сабантуй. Она об этом узнала от тех, кто был в Аксубаеве на празднике. Александре Петровне было тогда 16 лет. В семье были мама, папа, братья – Кузьма и Василий, а также сестра Вера», – рассказали в пресс-службе.

Отец погиб на строительстве Волго-Донского канала, и семья всю войну выживала без него. Жили бедно, в голоде и холоде. Александра была самой старшей из детей, все жизненные тяготы ложились на ее плечи. Работала в огороде, занималась заготовкой дров и сена. Летом трудилась в колхозе пастухом.

«Конец войны ветеран труда отчетливо не помнит. От голода и холода не было сил радоваться. Очень много людей не вернулось с войны», – отметили в пресс-службе.

Сейчас Александра Петровна живет вместе с родственниками.