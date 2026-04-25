Труженица тыла Зюбамика Каримова из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Каримова Зюбамика Загидулловна из Казани сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Зюбамика Загидулловна родилась 25 апреля 1931 года в Алькеевском районе в деревне Старые Салманы. Окончила два класса школы. Во время войны работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

В 20 лет Зюбамика Каримова вышла замуж, уехала в Куйбышевский район в деревню Ябухтино. Там работала разнорабочей в колхозе. После вернулась в Татарстан, устроилась на работы на казанскую фабрику.