Труженица тыла Зоя Мухутдинова из Татарстана празднует 95-летний юбилей

Труженица тыла Мухутдинова Зоя Ивановна из Чистопольского района Татарстана сегодня празднует 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Зоя Ивановна родилась 9 мая 1931 года в селе Морд-Багана Чистопольского района в многодетной семье, где было пятеро детей. Отец и мать работали в колхозе «Победа». В 1941 году отца забрали на фронт. Мать с детьми осталась одна. Зоя Ивановна со старшею сестрой косили траву для коровы, обрабатывали огород для посадки картофеля, копали 30 соток земли. Когда началась Великая Отечественная война, Мухутдиновой было 10 лет, она помогала взрослым в поле сеять, убирать урожай, заготавливать корма», – рассказали в пресс-службе.

В 1944 году Зою Ивановну и других детей направили на работу в село Берсут на противоположном берегу Камы. Дети наравне с взрослыми валили лес для фронта, рыли окопы.

В 1950 году Зоя Ивановна вышла замуж, родила двух дочерей и сына, продолжала работать в колхозе. В 1956 году семья переехала в Чистополь. Там Мухутдинова устроилась работать в киносеть, где проработала 25 лет старшим бухгалтером.

Супруг Зои Ивановны умер. Она вышла замуж во второй раз. К сожалению, двое из троих ее детей умерли, один из пяти внуков погиб на СВО. У Мухутдиновой есть три правнука.

Зоя Ивановна награждена медалями «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.», юбилейными наградами.