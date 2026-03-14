Фото: пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ

Труженица тыла Варвара Комиссарова из Казани отметила день рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Она родилась 13 марта 1931 года в Алексеевском.

В семье было пятеро детей, и Варвара Александровна была младшей. Ее мать Мария Ивановна работала в колхозе, отец Александр Алексеевич был там же плотником. Школу Варвара Комиссарова смогла окончить только после окончания Великой Отечественной войны.

В 17 лет, после окончания семи классов, она устроилась на обувную фабрику «Спартак». На предприятии Варвара Александровна работала заготовщицей почти 50 лет и ушла на пенсию после закрытия фабрики.

Она была замужем за Иваном Михайловичем Комиссаровым, который родился 22 мая 1929 года и работал строителем. Он умер 30 апреля 2003 года. В семье родились два сына – Александр и Валерий, есть внучка. Сейчас Варвара Александровна живет вместе с сыном, ее часто навещает внучка.

Комиссарова награждена рядом памятных и юбилейных медалей: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», «55 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», а также медалью «В память 1000-летия Казани».