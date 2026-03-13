Труженица тыла Варвара Комиссарова из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Варвара Александровна Комиссарова из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Варвара Александровна родилась 13 марта 1931 года в Алексеевском. В семье было пятеро детей, Варвара Александровна – самая младшая. Мама Мария Ивановна работала в колхозе, папа Александр Алексеевич трудился плотником. Школу Варвара Александровна смогла окончить только после Великой Отечественной войны», – рассказали в пресс-службе.

В 17 лет, после окончания семи классов, девушка поступила на обувную фабрику «Спартак». Варвара Александровна проработала на фабрике заготовщицей вплоть до ее закрытия, почти 50 лет.

Комиссарова была замужем. Супруг Иван Михайлович работал строителем, он умер в 2003 году. В семье родились два сына: Александр Иванович и Валерий Иванович.

Сейчас Варвара Александровна проживает вместе с сыном, ее часто навещает внучка. Комиссарова имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также юбилейные награды.