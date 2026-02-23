Труженица тыла Сания Закирова из Казани празднует вековой юбилей

Труженица тыла Сания Закирова из Казани отмечает 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Сания Айниятдиновна родилась 23 февраля 1926 года в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района. Ее родители работали в колхозе, а она была старшей дочерью среди семерых детей. Окончила 7 классов. В 1943 году вошла в состав трудовой армии, а попала в Сталинград. До окончания война работала упаковщицей снарядов в Москве», – рассказали в пресс-службе.

После войны приехала в Казань, трудилась на заводе до пенсии. А потом работала уборщицей в магазине. Сания Айниятдиновна в браке родила двоих сыновей. Сейчас у нее четыре внука и три правнука, которые ее навещают и во всем помогают.