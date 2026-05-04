Труженица тыла Саимя Галимова из Татарстана отметила 95-летие

Труженица тыла Саимя Сулеймановна Галимова из Татарстана в мае отметила 95-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Саимя Сулеймановна родилась в Альметьевском районе, училась в школе, окончила семь классов, работала в колхозе разнорабочей. В 1955 году вышла замуж за Галимова Хафиза Хайдаровича, в браке родилось двое детей – дочь и сын», – рассказали в пресс-службе.

Саимя Сулеймановна выучилась на повара. Трудилась в ресторане «Колос» поваром и кассиром, потом вышла на заслуженный отдых.

Дочь труженицы тыла Альфия проживает в Казани, находится на пенсии. Саимя Сулеймановна живет вместе с ней. Сын Халиль живет в Нурлате, он тоже пенсионер.