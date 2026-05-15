Общество 15 мая 2026 14:01

Труженица тыла Рокия Гибадуллина из Татарстана отмечает 95-летие

Труженица тыла Гибадуллина Рокия Мухаметзакиевна из Апастовского района Татарстана сегодня празднует 95-й день рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Рокия Мухаметзакиевна родилась и выросла в многодетной семье в деревне Шемяково. Всю жизнь проработала в колхозе им. Н.Крупской разнорабочей. Вместе с мужем воспитала четырех детей», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас Рокия Мухаметзакиевна живет вместе с дочерью. Жительница Татарстана награждена юбилейными медалями к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

#Год воинской и трудовой доблести
