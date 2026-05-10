Труженица тыла Расима Каримова из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Каримова Расима Салаховна из Азнакаевского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Расима Салаховна родилась 10 мая 1931 года в Бугульминском районе. Была четвертым ребенком в семье, получила семь классов образования. Трудовую деятельность начала в колхозе. В тяжелые военные годы приходилось заниматься разной работой – ухаживать за скотиной, работать в поле», – рассказали в пресс-службе.

В 1970 году Каримова вышла замуж за Рашита Шафиковича. В браке родился один ребенок. В послевоенные годы Расима Салаховна работала в колхозе, трудилась в нефтепромысловом цехе в Бавлах. После переезда в Азнакаево работала на стройке СМУ-36, а также в НГДУ «Азнакаевскнефть» оператором по добыче нефти. Сегодня у Расимы Салаховны есть два внука, которые ее часто навещают.