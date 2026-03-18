Труженица тыла Рашида Юсупова из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Рашида Юсупова из Казани сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Рашида Минахметовна родилась 18 марта 1931 года в Лаишевском районе, в деревне Сингери, в многодетной семье. Окончила четыре класса школы, во время войны работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

В 1952 году Рашида Минахметовна переехала в Казань и устроилась на работу на завод «Точмаш». В 1954 году она вышла замуж, родила дочь. В настоящее время проживает в семье дочери, у Рашиды Юсуповой три внука и пять правнуков. Она имеет юбилейные награды.