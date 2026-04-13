Общество 13 апреля 2026 16:18

Труженица тыла Раиса Шурыгина из Казани отмечает 97-летие

Труженица тыла Шурыгина Раиса Михайловна из Казани сегодня отмечает 97-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Раиса Михайловна родилась 13 апреля 1929 года в Мордовии. Окончила десять классов, работала в колхозе. Потом переехала в Свердловскую область, где трудилась на торфяном предприятии. Далее переехала в Татарстан, работала плановиком на КОМЗе», – рассказали в пресс-службе.

Раиса Михайловна имеет двух детей и внуков. Сейчас она проживает в Казани.

#Год воинской и трудовой доблести #Наши герои
