Общество 10 апреля 2026 10:15

Труженица тыла Пелагея Ермолаева из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Ермолаева Пелагея Сергеевна из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Пелагея Сергеевна родилась 10 апреля 1931 года в деревне Татарская Шапка Алькеевского района. Окончила четыре класса школы. Во время войны и после работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Об этом в своем ежегодном послании Госсовету РТ заявил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Как сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, в регионе подготовлен обширный план мероприятий. Он включает в себя организационные мероприятия, увековечение памяти, события, связанные с важными датами, активности гражданско-патриотической повестки и инициативы от жителей республики.

#Год воинской и трудовой доблести
Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

