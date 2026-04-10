Труженица тыла Пелагея Ермолаева из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Ермолаева Пелагея Сергеевна из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Пелагея Сергеевна родилась 10 апреля 1931 года в деревне Татарская Шапка Алькеевского района. Окончила четыре класса школы. Во время войны и после работала в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Об этом в своем ежегодном послании Госсовету РТ заявил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Как сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, в регионе подготовлен обширный план мероприятий. Он включает в себя организационные мероприятия, увековечение памяти, события, связанные с важными датами, активности гражданско-патриотической повестки и инициативы от жителей республики.