Общество 8 мая 2026 12:08

Труженица тыла Нина Ванчина из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Нина Ванчина из Казани сегодня отмечает 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Нина Филипповна родилась 8 мая 1931 года в деревне Носова Рыбно-Слободского района. Отучилась семь классов в школе. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе. До выхода на пенсию трудилась на заводе "Элекон"», – рассказали в пресс-службе.

Общий трудовой стаж Нины Филипповны составляет 45 лет. Труженица тыла имеет юбилейные медали.

#Год воинской и трудовой доблести
