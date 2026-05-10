Труженица тыла Нина Константинова из Татарстана отмечает 100-летний юбилей

Труженица тыла Константинова Нина Кирилловна из Сабинского района Татарстана сегодня отмечает 100-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: © Из личного архива

«Нина Кирилловна родилась в деревне Кырбаш 10 мая 1926 года. Получила четыре класса образования, с 14 лет начала работать. Когда началась Великая Отечественная война, тяжелый труд выпал на долю детей, подростков и женщин. Нина Кирилловна загружала и разгружала вагоны, вывозила лес», – рассказали в пресс-службе.

После войны встретила Семена Константинова, за которого в 1946 году вышла замуж. В 1947 году в семье родился первенец. Всего Нина и Семен родили и вырастили трех дочерей и пятерых мальчиков.

Нина Кирилловна всю жизнь проработала в колхозе им. Кирова и оттуда вышла на заслуженный отдых. В 1987 году Константинова стала вдовой. У нее есть 11 внуков и правнуки, труженица тыла живет в семье сына Анатолия.