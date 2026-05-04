Труженица тыла Музаллия Усманова из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Усманова Музаллия Фахразиевна из Мензелинского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Музаллия Фахразиевна родилась 4 мая 1931 года в деревне Зубаерово Актанышского района Татарстана. Во время войны училась в средней общеобразовательной школе села Поисево», – рассказали в пресс-службе.

После окончания педагогического колледжа в Мензелинске начала работать в начальной школе в Актаныше. В 1953 году вышла замуж, молодая семья переехала в Мензелинск. До пенсии трудилась учителем начальных классов. Общий стаж трудовой деятельности составляет 42 года.

Усманова награждена благодарственными письмами и почетными грамотами. Вместе с супругом труженица тыла воспитала пятерых детей. Сейчас у Музаллии Фахразиевны есть 12 внуков и 11 правнуков. Они часто ее навещают.