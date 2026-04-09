Общество 9 апреля 2026 11:56

Труженица тыла Муслима Рахимзянова из Татарстана отметила 95-летие

Труженица тыла Рахимзянова Муслима Марданшовна из Азнакаевского района Татарстана в апреле отметила 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Муслима Марданшовна родилась 3 апреля 1931 года в селе Тайсуганово Альметьевского района, была восьмым ребенком в семье. Получила семь классов образования. Трудовую деятельность начала в колхозе. С детства занималась разной работой: ухаживала за скотиной, трудилась в поле. Ее отправляли на заготовку леса в Новошешминский район», – рассказали в пресс-службе.

В 1957 году Муслима Марданшовна вышла замуж за Галимзяна Давлетбаевича. В браке родилось трое детей – два сына и дочь. Все они сейчас живут в поселке Актюбинский.

В послевоенные годы Муслима Марданшовна работала в колхозе животноводом, а потом трудилась в ЦПРС НГДУ «Актюбинскнефть» слесарем. После выхода на пенсию проработала еще семь лет социальным работником.

На сегодняшний день у Муслимы Марданшовны девять внуков и 17 правнуков.

#Год воинской и трудовой доблести
