Общество 4 мая 2026 19:30

Труженица тыла Мукатдиса Зиганшина из Казани отметила 95-летний юбилей

Труженица тыла Зиганшина Мукатдиса Гаптрахмановна из Казани в мае отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Мукатдиса Гаптрахмановна родилась в деревне Высокогорского района. В семье было четверо детей, Мукатдиса была старшим ребенком. В 1941 году отец ушел на фронт. Военные годы были тяжелыми, четверо детей остались с мамой», – рассказали в пресс-службе.

В военные годы Зиганшина работала на полях в колхозе. Она помнит, как готовили суп на всю семью из конского щавеля, ели мерзлую картошку. Ее отец был в плену, вернулся домой в 1946 году.

Мукатдиса Зиганшина награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.».

#Год воинской и трудовой доблести #труженица тыла #Наши герои
