Труженица тыла Миннур Аглиуллина из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Миннур Аглиуллина из Нижнекамского района Татарстана сегодня отмечает свой 95-ый день рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Миннур Нурутдиновна родилась в поселке Ташлык в многодетной семье. Ее отец ушел на фронт. Мать осталась одна с маленькими детьми. На юную Миннур легли обязанности по дому, поскольку она была старше других, а мать была слепая», – рассказали в пресс-службе.

Военные годы были тяжелыми, приходилось много трудиться. Аглиуллина работала на колхозных полях, занималась посевом культур, прополкой и сбором урожая. После войны продолжала работать в колхозе дояркой, трудилась телятницей до выхода на пенсию.

Миннур Нурутдиновна вышла замуж и вместе с супругом прожила счастливую семейную жизнь, воспитала двух сыновей. Сейчас у ветерана труда четыре внука и пять правнуков.

Аглиуллина награждена юбилейными наградами, медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.».