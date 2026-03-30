Труженица тыла Марзия Яушева из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Марзия Магсумовна Яушева из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Марзия Магсумовна родилась 30 марта 1931 года в деревне Шушмабаш. Училась в школе. Во время войны трудилась в колхозе, а после войны работала продавцом в продуктовом магазине. Потом устроилась на работу на Казанский завод ЭВМ и трудилась там до пенсии», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас труженица тыла проживает вместе с внуком и его женой.