Труженица тыла Марьям Садыкова из Татарстана отметила 100-летний юбилей

Труженица тыла Марьям Галиевна Садыкова из Буинского района Татарстана в апреле отметила 100-летний юбилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Марьям Галиевна родилась 5 апреля 1926 года в селе Кайбицы Буинского района. Училась в школе. Во время начала войны работала животноводом и разнорабочим в колхозе „Маяк“. Публикации о ней были в районной газете „Знамя“», – рассказали в пресс-службе.

Марьям Садыкова имеет юбилейные награды в честь Победы в Великой Отечественной войне. Она известна в селе как верующий человек и хранительница семейного очага. Несмотря на почтенный возраст, труженица тыла увлекается цветоводством и чтением книг.