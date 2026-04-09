Общество 9 апреля 2026 19:17

Труженица тыла Марьям Садыкова из Татарстана отметила 100-летний юбилей

Труженица тыла Марьям Галиевна Садыкова из Буинского района Татарстана в апреле отметила 100-летний юбилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Марьям Галиевна родилась 5 апреля 1926 года в селе Кайбицы Буинского района. Училась в школе. Во время начала войны работала животноводом и разнорабочим в колхозе „Маяк“. Публикации о ней были в районной газете „Знамя“», – рассказали в пресс-службе.

Марьям Садыкова имеет юбилейные награды в честь Победы в Великой Отечественной войне. Она известна в селе как верующий человек и хранительница семейного очага. Несмотря на почтенный возраст, труженица тыла увлекается цветоводством и чтением книг.

#Год воинской и трудовой доблести
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

