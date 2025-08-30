Труженица тыла из Зеленодольского района отпраздновала 100-летие в День республики

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поздравил со 100-летием жительницу поселка Осиново Рахимю Шигапову. Свой вековой юбилей она отмечает сегодня, в День Республики Татарстан, сообщил глава муниципалитета в своем Telegram-канале.

«Очень светлая женщина, добрая семья. Убежден, что долгожители бывают именно в тех семьях, где царят любовь, забота, взаимопонимание и нет места обидам», – написал Афанасьев.

Он также вручил юбилярше медаль «Зеленодольск – город трудовой доблести» и подарки.

Труженица тыла и ветеран труда Рахимя Шигапова родилась в деревне Бикмуразы (ныне Буинский район РТ) в крестьянской семье.

Во время Великой Отечественной войны она работала в тылу: рыла окопы, зимой заготавливала лес в тайге, который затем, весной, отправляли на фронт.

В 1942 году освоила профессию водителя, получив права в автороте, и прошла курс молодого бойца, где обучилась стрелковому делу и приобрела навыки снайпера. В 1942-1943 годах трудилась на пороховом и известковом заводах в Саратове.

После окончания войны Рахимя Шигапова поступила в Бугульминское пчеловодческое училище, после окончания которого начала работать по специальности. В 1966 году, после трагической гибели мужа, вернулась в родную деревню и устроилась на Буинский сахарный завод, где трудилась оператором до выхода на пенсию.

Видео: Telegram-канал главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева.