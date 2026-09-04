Труженица тыла из Ютазинского района Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Замгия Салимшина из Ютазинского района Татарстана 4 сентября отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Замгия Шагалиевна родилась в селе Дым-Тамак, училась в сельской школе до седьмого класса. Среднее образование получила в селе Ютаза. Трудиться начала разнорабочей в колхозе «Правда». В 1952-1953 годах работала учителем татарского языка в Бакалах. В 1953-1954 годах продолжала работу пионервожатой в деревне Байряка. В 1954 году устроилась бухгалтером в колхоз «Правда». С 1965 по 1990 год работала председателем Дым-Тамакского сельского совета местного самоуправления. После выхода на пенсию работала соцработником в социальной защите. Родила и воспитала двух сыновей», – рассказали в пресс-службе.

Замгия Шагалиевна награждена знаком «Победителя социалистического соревнования 1979 года», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «В ознаменование 130-летия со дня рождения И. В. Сталина», юбилейными наградами к датам Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.