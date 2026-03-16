Труженица тыла из Татарстана Зоя Кожевникова отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Зоя Кожевникова из Елабужского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Кожевникова Зоя Ивановна родилась 16 марта в Елабужском районе ТАССР. После окончания четырех классов школы переехала с семьей в Куйбышев. Там она окончила семь классов, поступила в фельдшерско-акушерскую школу», – рассказали в пресс-службе.

Во время войны работала в колхозе разнорабочей. После училища была направлена на работу в деревню Лебедино Алексеевского района медсестрой в детский сад, где проработала до 1972 года. После этого переехала в Елабугу, где до выхода на заслуженный отдых проработала в медвытрезвителе фельдшером. Была замужем, в браке родилась двойня: дочь Галина и сын Владимир.