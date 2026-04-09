Труженица тыла из Казани Шамзиян Бадыкова отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла из Казани Бадыкова Шамзиян Миншакировна празднует сегодня 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Шамзиян Миншакировна родилась в семье колхозников. У ее родителей было шестеро детей. Отец умер в 47 лет. Мама одна воспитывала и поставила на ноги всех детей. Времена были трудные, люди голодали, носить было нечего», – рассказали в пресс-службе.

Шамзиян Миншакировна получила семь классов образования. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе на полевых работах. До выхода на пенсию трудилась продавцом сельского магазина в деревне. Вышла замуж. В Казань переехала, когда ей было 58 лет. Общий трудовой стаж ветерана составляет 42 года.

Бадыкова имеет юбилейные награды. Ее супруг был участником Великой Отечественной войны, умер в 1997 году. У Шамзиян Миншакировны есть два сына, четыре дочери, шесть внуков и три правнука.