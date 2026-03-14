Общество 14 марта 2026 17:01

Труженица тыла из Казани Муршида Ахтямова отмечает 95-летие

Труженица тыла Муршида Каюмовна Ахтямова празднует сегодня свой 95-й день рождения. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Юбилярша родилась 14 марта 1931 года в деревне Ибра Высокогорского района. Окончив семь классов, она переехала в Казань, где устроилась на завод №144. Позже трудилась на фабрике «Татмебель», откуда и вышла на пенсию.

В настоящее время Муршида Каюмовна проживает с сыном. За свой самоотверженный труд в годы войны она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

