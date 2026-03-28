Общество 28 марта 2026 12:37

Труженица тыла из Казани Анастасия Черникова отмечает 95-летие

Живущая в Казани труженица тыла Анастасия Михайловна Черникова сегодня отмечает свое 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Анастасия Михайловна родилась 28 марта 1931 года в деревне Куюки Пестречинского района ТАССР. Окончила четыре класса школы, во время войны работала в колхозе.

В 1952 году вышла замуж и переехала в Казань, где устроилась на работу на электротехнический завод. На заводе проработала до выхода на пенсию. Родила дочь. В настоящее время у нее одна внучка и один правнук. Труженица тыла отмечена юбилейными наградами.

#Год воинской и трудовой доблести
«Виновны, снисхождения не заслуживают»: что решили присяжные по делу «бригады Джамая»

27 марта 2026
Зиннур Хуснияр: Печатная продукция для татарских детей должна быть высочайшего качества

27 марта 2026
