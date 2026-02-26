Труженица тыла из Камско-Устьинского района Банат Набиуллина отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Банат Камаровна Набиуллина из Камско-Устьинского района Татарстана отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото: из личного архива

«Банат Камаровна родилась 26 февраля 1931 года в селе Теньки Камско-Устьинского района. В семье было пять детей. Отец Камэр Мифтахутдинов работал трактористом, мама Минебану Шамсутдинова воспитывала детей и вела хозяйство. Когда Банат было около двух месяцев, их семья переехала из села Теньки в Старый Кирельск (Кирельское – прим. Т-и)», – рассказали в пресс-службе.

Когда началась война, школу закрыли. Другая школа работала в Камском Устье, но возможности туда ездить не было, поэтому Банат Камаровна окончила только четыре класса. Будучи еще ребенком, она работала наравне со взрослыми.

«Ухаживала за младшими братьями и сестрами, вела хозяйство. Мама в то время работала извозчиком на лошади, папа также трудился допоздна на полях. Они много работали, отдавали все свои силы, чтобы прокормить нас», – вспоминает Банат Набиуллина.

В 1953 году девушка вышла замуж за Минизяна Набиуллина и переехала в Комаровку, где муж работал продавцом.

«Будучи молодыми, ходили в клуб, танцевали, пели песни, каждые выходные собирались с друзьями дома. Муж работал трактористом, а я – учетчицей. В 1954 году родился сын Наиль, а 1958 году – дочь Рашида. После рождения детей мы вернулись в село Кирельское, купили землю и построили дом. Завели хозяйство. Я любила читать, да и сейчас люблю, даже газеты выписываю», – добавила Банат Набиуллина.

К сожалению, в 2000 году ее супруга не стало. Дети выросли и разъехались. Сейчас сын живет в Казани, летом приезжает в гости, навещают внучки и правнучки. Дочь живет в другом городе, но приезжает, ухаживает за мамой. Своими детьми, внуками и правнуками Банат Камаровна гордится. Они – ее счастье, озаряющее жизнь на склоне лет.