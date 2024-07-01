Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Труженица тыла из Бавлов отметила сотый день рождения
Рашиде Габсамиковой из Бавлов сегодня исполнилось 100 лет. Труженица тыла отмечает вековой юбилей в окружении детей, внуков, правнуков и праправнуков. Поздравить ее прибыли глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров и замруководителя исполкома по социальным вопросам Ильмира Хуснуллина.
Рашиде Габсамиковой вручили цветы, памятный подарок и письмо от Президента России Владимира Путина.
Рашида Сулеймановна родилась в Ижевске в 1924 году. Мама умерла при родах, и девочка вместе со старшим братом осталась на руках у отца. Когда она окончила шесть классов, умер и он. В возрасте 12 лет девочку забрала к себе многодетная семья, чтобы она присматривала за детьми, и увезла в Казань.
С началом Великой Отечественной войны Рашида Сулеймановна устроилась нянечкой в детский сад. За самоотверженный труд в годы войны ее отметили орденами и медалями.
В 1946 она году начала работать телефонисткой в АТС Казани, где затем встретила будущего супруга. Поженившись, пара переехала на родину мужа, в Башкирию. Сейчас Рашида Габсамикова живет в семье одного из сыновей, еще двое живут в Нижнекамске. У именинницы 14 внуков, 20 правнуков и три праправнука.
Материал подготовлен при участии Айгуль Габдрафиковой
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»