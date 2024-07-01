Труженица тыла из Бавлов отметила сотый день рождения

Фото: Айгуль Габдрафикова

Рашиде Габсамиковой из Бавлов сегодня исполнилось 100 лет. Труженица тыла отмечает вековой юбилей в окружении детей, внуков, правнуков и праправнуков. Поздравить ее прибыли глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров и замруководителя исполкома по социальным вопросам Ильмира Хуснуллина.

Рашиде Габсамиковой вручили цветы, памятный подарок и письмо от Президента России Владимира Путина.

Рашида Сулеймановна родилась в Ижевске в 1924 году. Мама умерла при родах, и девочка вместе со старшим братом осталась на руках у отца. Когда она окончила шесть классов, умер и он. В возрасте 12 лет девочку забрала к себе многодетная семья, чтобы она присматривала за детьми, и увезла в Казань.

С началом Великой Отечественной войны Рашида Сулеймановна устроилась нянечкой в детский сад. За самоотверженный труд в годы войны ее отметили орденами и медалями.

В 1946 она году начала работать телефонисткой в АТС Казани, где затем встретила будущего супруга. Поженившись, пара переехала на родину мужа, в Башкирию. Сейчас Рашида Габсамикова живет в семье одного из сыновей, еще двое живут в Нижнекамске. У именинницы 14 внуков, 20 правнуков и три праправнука.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи в России.

Материал подготовлен при участии Айгуль Габдрафиковой