Труженица тыла из Агрызского района Кадрия Гафарова отмечает 95-летие

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ

Свой 95-й день рождения отмечает сегодня труженик тыла из Агрызского района Кадрия Гафарова. Ее общий трудовой стаж составляет 40 лет, 37 из них женщина проработала воспитателем. Замечательного педагога любят и знают в районе многие.

«В 1964 году Гафарова окончила дошкольное педучилище и посвятила себя любимой работе. Раньше сады работали с 7 утра до 19 часов вечера. Когда родители не успевали забирать детей, уезжали в командировки, она забирала детей к себе домой ночевать»,– сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

По словам дочери труженицы, Нурии Хабировой (Гафаровой), даже после выхода на пенсию ее мама трудилась еще девять лет в детском саду «Золотой ключик».

«Кадрия Муллануровна – счастливая женщина, у нее замечательная семья. С супругом Закарием Ясавиевичем прожила в любви и согласии 43 года. Умер он в 1997 году, но Кадрия живет памятью и любовью. Супруги родили двух детей. У жительницы Агрызского района отличная память, она знает до сих пор фамилии, имена воспитанников и родителей», – рассказали в пресс-службе Минтруда РТ

А еще Кадрия Муллануровна – счастливая бабушка. У нее есть три внука и семь правнуков, двое из них живут в Испании.