Труженица тыла из Агрыза проголосовала на дому накануне своего 100-летия

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Жительница Агрыза, труженица тыла Роза Богданова, которой через два дня исполняется 100 лет, на выборах в Государственный Совет РТ проголосовала на дому. По ее словам, за свою сознательную жизнь она не пропустила ни одни выборы. Ветеран рассказала, как после приезда в Агрыз работала в Горсовете и принимала активное участие в организации выборов.

В годы Великой Отечественной войны Роза Богданова трудилась на эвакуированном из Ленинграда в Казань военном заводе. Работала на сложном малом фрезерном станке, выполняя задание на 180 – 200%. Большая часть ее трудовой биографии в Агрызе была связана с узловой больницей, где она работала с кадрами, пользуясь высоким авторитетом.

Находясь на заслуженном отдыхе, Роза Александровна делилась воспоминаниями о военных и трудовых годах на страницах районной газеты. Ее мемуарные материалы и стихи всегда вызывали интерес у читателей. Уже в почтенном возрасте по ее рукописям издали книгу — ценный материал для потомков.

И сейчас старейший избиратель района придерживается активной позиции, желает всем мира и добра.

В Агрызе избирательный участок №460 расположен в здании Управления образования. Сюда также поступают обращения от жителей, желающих проголосовать дома.

«В основном это люди преклонного возраста. Всех их мы уже хорошо знаем. В этот раз поступило семь заявлений», — сообщила председатель участковой избирательной комиссии Лиана Музафарова.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Сегодня проходят выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва. Если избиратель по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за другими лицами, иным уважительным причинам не способен прибыть на свой избирательный участок, он может проголосовать дома.

Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию и сообщить о своем намерении голосовать на дому. Обратиться в УИК избиратель может как самостоятельно, так и воспользовавшись помощью родственников, соседей или социального работника. Такие заявления участковая избирательная комиссия принимает до 14 часов 8 сентября.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.