Труженица тыла Иклима Закирова из Татарстана отмечает 95-летие

Труженица тыла Иклима Закирова из Азнакаевского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Иклима Фахразиевна родилась в деревне Нижнее Сухояшево Азнакаевского района первым ребенком в семье. Получила полное среднее образование. Во время Великой Отечественной войны оказывала помощь взрослым, выполняла сельскохозяйственные и полевые работы в колхозе, ухаживала за крупным рогатым скотом. Привлекалась к торфоразработкам и лесозаготовкам», – рассказали в пресс-службе.

В 1975 году вышла замуж за Заки Закировича, в семье родились трое детей. После войны Иклима Фахразиевна трудилась в колхозе, на животноводческой ферме, а также в сфере розничной торговли. В 1964 году была принята на должность секретаря сельсовета в деревне Нижнее Сухояшево. Позже была избрана председателем, проработала в этой должности 10 лет. Перед выходом на заслуженный отдых трудилась кассиром в сберкассе.

Иклима Фахразиевна удостоена звания ветерана труда, награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны 1941-1945 г.

Сегодня у нее 7 внуков, 13 правнуков, 3 праправнука.