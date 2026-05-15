Труженица тыла и заслуженный работник РСФСР Люция Валеева из Казани празднует 95-летие

Труженица тыла Валеева Люция Галеевна из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Люция Галеевна родилась в Башкирской АССР в семье служащих третьим ребенком. Отец – Гайсин Гали Ибрагимович – участник Великой Отечественной войны, инвалид первой группы. Мать – Гайсина Багар Шаймардановна – сельская учительница, активный партийный и государственный работник. В годы Великой Отечественной войны Люция Галиевна трудилась на колхозных полях. После войны семья Гайсиных перебралась в Агрыз ТАССР. В 1948 году Люция окончила Агрызскую школу и поступила в КГУ на географический факультет. После вуза по рекомендации своего научного руководителя начала работать в государственном музее», – рассказали в пресс-службе.

В разные годы она была старшим научным сотрудником и заведующей отделом Государственного музея ТАССР, старшим инженером выставки передовых авиационных технологий, инструктором Казанского горкома КПСС, директором и генеральным директором Государственного объединенного музея ТАССР. В 1988-1990 годы трудилась заместителем председателя Татарского отделения Всероссийского фонда культуры, в 1990-1993 годы – научным сотрудником музея-квартиры Мусы Джалиля, в 1994-2005 годы – старшим научным сотрудником орготдела Национального музея РТ.

Работа в музее завершилась презентацией книги «Страницы прошлого листая», которую написала Люция Галеевна. Ей присвоено звание заслуженного работника РСФСР, работника культуры ТАССР. Валеева награждена почетными грамотами и медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.».