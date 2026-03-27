Труженица тыла и мастер спорта по лыжам Елизавета Ефимова из Казани отмечает 95-летие

Живущая в Казани труженица тыла и мастер спорта по лыжным гонкам Елизавета Максимовна Ефимова сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Родилась Елизавета Максимовна 27 марта 1931 года в Горномарийском районе Марийской АССР, в деревне Чермышево Первое. В начале войны Елизавете было десять лет, из родных рядом с ней находился только дедушка, и у них практически не было средств к существованию. Она ходила в лаптях, которые ей сплел дед. Мать девочки мобилизовали работать на лесосплав, отец трудился на заводе в столице республики Йошкар-Оле.

Елизавета летом работала в колхозе на скотном дворе. Школа находилась в двух километрах от деревни, но даже зимой она старалась ходить туда учиться. Чтобы прокормиться, дед продал сарай и все вещи, что были в доме. В конце Великой Отечественной войны мать отпустили с лесосплава, вернулся домой отец. Девочка смогла доучиться в школе, а затем окончила фельдшерские курсы. Проработала пять лет в сельской местности акушеркой.

Фото из личного архива

После этого девушка поступила в медицинский институт. Преподавала физическое воспитание в школе №69 казанского поселка Юдино. С работы преподавателем физкультуры и ушла на заслуженный отдых.

Елизавета Ефимова начала заниматься спортом еще на курсах в Йошкар-Оле. Она стала первой женщиной в Марийской АССР, получившей звание мастера спорта по лыжным гонкам. Позднее занималась при Казанском государственном университете, участвовала во всесоюзных и международных соревнованиях. Ее наставником был государственный тренер высшей категории СССР по лыжным гонкам Сабирзян Нафиков. В 1963 году Ефимова перешла в общество «Локомотив», в рядах которого тоже занимала призовые места.

Елизавета Максимовна с молодости живет в посёлке Юдино Кировского района Казани, где всегда был очень развит спорт. Сейчас она с улыбкой вспоминает прожитые годы, делясь позитивными впечатлениями. «Есть что вспомнить, когда собирались коллективами от разных организаций, соревнуясь между собой в лыжной ходьбе», – в частности, рассказывает она.