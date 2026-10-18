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Общество 18 октября 2026 12:33

Труженица тыла Гульсум Хасанзянова из Казани отмечает столетний юбилей

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Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Гульсум Хасанзянова из Казани 18 октября отметит 100-лений юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Гульсум Гилазтдиновна родилась 18 октября 1926 года в деревне Шомяково Апастовского района. Окончила пять классов сельской школы. В начале Великой Отечественной войны жила с родителями в Волгограде. На долю юной девушки выпали тяжелые фронтовые будни: она трудилась на заготовке дров для фронта и принимала участие в рытье окопов, защищая подступы к городу», – рассказали в пресс-службе.

В конце войны Гульсум Гилазтдиновна переехала в Казань и устроилась на завод СК имени Кирова, где работала раскладчицей. На этом предприятии Хасанзянова трудилась до пенсии.

#Год воинской и трудовой доблести
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