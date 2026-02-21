Труженица тыла Галина Антонова из Татарстана празднует 95-летний юбилей

Сегодня празднует 95-летний юбилей труженица тыла Галина Федоровна Антонова из Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Галина Федоровна родилась 21 февраля 1931 года в Новошешминском районе, в деревне Горшково. Во время войны работала в колхозе, а после окончила педагогический институт. Всю свою жизнь работала в школе», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время ветеран чувствует себя удовлетворительно, по дому передвигается самостоятельно, сама себя обслуживает, но плохо слышит.

Антонова награждена юбилейными медалями «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».