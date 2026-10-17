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Общество 17 октября 2026 11:01

Труженица тыла Фердаусь Сайфутдинова из Казани отмечает 95-летие

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Труженица тыла Фердаусь Сайфутдинова из Казани 17 октября отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Фердаусь Газизовна родилась в селе Ташкичу Арского района. Ее родители трудились в колхозе. Фердаусь училась в школе в соседней деревне, окончила семь классов. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе наравне со взрослыми», – рассказали в пресс-службе.

В 1955 году Фердаусь Сайфутдинова вышла замуж и переехала в Казань. В городе она трудилась на заводе Точного машиностроения шлифовщицей.

#Год воинской и трудовой доблести
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