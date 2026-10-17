Труженица тыла Фердаусь Сайфутдинова из Казани отмечает 95-летие

Труженица тыла Фердаусь Сайфутдинова из Казани 17 октября отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Фердаусь Газизовна родилась в селе Ташкичу Арского района. Ее родители трудились в колхозе. Фердаусь училась в школе в соседней деревне, окончила семь классов. В годы Великой Отечественной войны работала в колхозе наравне со взрослыми», – рассказали в пресс-службе.

В 1955 году Фердаусь Сайфутдинова вышла замуж и переехала в Казань. В городе она трудилась на заводе Точного машиностроения шлифовщицей.