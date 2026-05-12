Труженица тыла Фатима Шигабутдинова из Татарстана отмечает 94-летие

Труженица тыла Шигабутдинова Фатима Султановна из Мензелинского района Татарстана сегодня отмечает 94-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Фатима Султановна родилась в деревне Кузякино Актанышского района. Окончила восемь классов, с малых лет работала в колхозе наравне со взрослыми», – рассказали в пресс-службе.

Шигабутдинова с 1949 по 1959 год работала помощником бухгалтера. В 1959 году вышла замуж. Трудилась в сельпо бухгалтером, библиотекарем в школе. В 1987 году вышла на заслуженный отдых.

Фатима Султановна награждена благодарственными письмами и почетными грамотами. Вместе с супругом она воспитала и вырастила двоих детей. В настоящее время Фатима Султановна проживает в семье сына Камиля Асафовича. У нее есть два внука.