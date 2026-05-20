Труженица тыла Фагима Загирова из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Загирова Фагима Шагинуровна из Камско-Устьинского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Фагима Шагинуровна родилась 20 мая 1931 года в деревне Янасала Камско-Устьинского района пятым ребенком в семье колхозника. В 1940 году поступила учиться в семилетнюю школу. С четвертого класса вместе со старшими сестрами работала в поле, помогала убирать урожай», – рассказали в пресс-службе.

После завершения войны и окончания школы, в 1950–1953 годах, Загирова работала счетоводом в колхозе, в 1954–1957 годах – продавцом в магазине. В 1956-м вышла замуж за односельчанина Вазыйха. Супруги воспитали пятерых детей. С 1957 по 1979 год трудилась в Янасальской школе счетоводом, техничкой, ночной няней, буфетчицей. В 1979–1983 годах работала в пекарне экспедитором, а в 1983–1988 годах – бухгалтером в сельсовете. Фагиа Шагинуровна вышла на заслуженную пенсию с 45-летним трудовым стажем.

Загирова награждена медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.». Сейчас Фагима Шагинуровна живет в райцентре Камское Устье вместе с семьей сына.